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Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin Çanakkale’yi gezdi

İHA

Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Çanakkale'ye gelerek hem şehri gezdi hem de birtakım ziyaretlerde bulundu.

Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin Çanakkale’yi gezdi

Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, Çanakkale’ye gelerek hem şehri gezdi hem de birtakım ziyaretlerde bulundu.
Çanakkale Anadolu Şehit Aileleri Derneğinin daveti üzerine Çanakkale’ye gelen İzmir kahramanı Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, Dernek Başkanı Sabahat Korkmazdemir ile ilk olarak Troya Müzesi’ni gezdi. Müze Müdürü Rıdvan Gölcük ile bir süre sohbet eden baba Sekin, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.
Mehmet Zeki Sekin ve beraberindeki dernek heyeti Troya Müzesi ziyareti sonrası Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Jandarma Eğitim Alay Komutanı Ünal Hayal, Bölge Trafik Şube Müdürü Yasin Pala ve Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammed Mermer’i makamlarında ziyaret etti.

“Benim Fethi’m Türkiye’nin kalbinde yaşıyor”
Ziyaretleri esnasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek günü ölümsüzleştiren Mehmet Zeki Sekin, Çanakkale ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Şehitler diyarı Çanakkale’ye Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanımız Sabahat Hanım’ın davetlisi olarak geldim. Bizi gezdiriyor, kendisine çok teşekkür ederim. Ben şehidimle gurur duyuyorum. Bu gurur tüm Türkiye’nin gururudur. Benim Fethi’m zaten Türkiye’nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, hastanesinde, okulunda, parkında, kütüphanesinde, caddesinde, sokağında ismi yaşatılıyor. Yapanlardan Allah razı olsun, onun ismini ölümsüzleştirdiler” şeklinde konuştu.

“Biz onun her daim yanındayız”
Mehmet Zeki Sekin’i Çanakkale’ye davet ederek tüm gün boyunca onun ziyaretlerine eşlik eden Çanakkale Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sabahat Korkmazdemir ise kendileri açısından çok önemli bir gün yaşadıklarını dile getirerek, “Mehmet Zeki amcamıza çok teşekkür ediyoruz. Biz davet ettik, sağ olsun geldi. Biz onun her daim yanındayız. Fethi Sekin’imizin son sözlerinden birini söylemek istiyorum; ‘Yok mu şu kahpelere kurşun sıkacak insan?’ Şehidimize tekrardan Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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