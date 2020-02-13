Süngerci heykeli, Gökçeada'daki yerini aldı

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İranlı heykeltıraş Afagh Advay tarafından hazırlanan 'Süngerci' heykeli Gökçeada'ya konuldu.

İranlı heykeltıraş Afagh Advay’ın Eskişehir'deki atölyesinde Gökçeada için hazırladığı Süngerci heykeli Gökçeada Kaleköy’e yerleştirildi. Heykelin açılış törenine katılan Belediye Başkanı Ünal Çetin, "Heykel yıllar önce Gökçeada'mızda en üst seviyede yapılan süngerciliği yaşatmak için yaptırıldı. Bu heykel Gökçeada'nın ilk heykeli olma özelliği taşımasının yanında, vefat eden Gökçeadalı süngercilerin hatırasını yaşatacak" ifadelerini kullandı.

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