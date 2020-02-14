Sevgililer Günü heyecanı Yüksek Sadakat ile 17 Burda’da yaşanıyor

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Ünlü rock grubu Yüksek Sadakat, 16 Şubat Pazar günü saat 18.00’da 17 Burda’da vereceği konserle Çanakkalelilerin Sevgililer Günü heyecanına ortak oluyor.

Gerçekleştirdiği etkinliklerle Çanakkale’nin çekim merkezi haline gelen 17 Burda, Yüksek Sadakat konseri ile Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılıyor. 16 Şubat Pazar günü saat 18.00’de başlayacak konserde Yüksek Sadakat, sevilen şarkılarını Çanakkaleliler için söyleyecek. Birbirinden keyifli parçalara hep birlikte eşlik edecek 17 Burda misafirleri, Sevgililer Günü romantizmini doyasıya yaşayacak.

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