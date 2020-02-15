Biga Kitap Festivali kapılarını açıyor

Biga Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 22 Şubat1 Mart tarihleri arasında Kitap Festivali düzenlenecek.

Biga Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 22 Şubat Cuma1 Mart Pazar tarihleri arasında düzenlenecek olan Kitap Festivali program içeriği hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere Biga Belediyesi’nde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Yalçın, Meclis Üyesi Jale Kırbaş, Özel Kalem ve Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Yavuz, Biga’daki kitabevi sahipleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Bülent Erdoğan, "Öncelikle bu süreçte bize destek olan Biga’daki kitabevlerimize, Milli Eğitim Müdürümüze ve müdür yardımcımıza çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlik hep birlikte istişareler sonucunda ortaya çıktı. İnşallah çok güzel bir şekilde kitap festivalimizi gerçekleştireceğiz. Festivalimize 28 yazarımız katılacak. Yerel dinamiklerimizden Biga’daki dört kitabevinin temsil ettiği 24 yayınevini yer alacak. 14 söyleşimiz, 23 imza programımız olacak. Özellikle 9 gün süren kitap festivalimizin her akşamı söyleşi ve imza programı gerçekleşecek. Tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.



"Bizler bir kitap medeniyetinin çocuklarıyız"

Bigalı yazarların onur konuğu olarak katılacağını ifade eden Başkan Erdoğan, “Bizler bir kitap medeniyetinin çocuklarıyız. Hayatı anlamlandırmak, istikamet üzere yaşamak için kitapla şereflenmiş bir milletin mensuplarıyız. Hepimizin hemfikir olduğu gibi kitapların hayatımızda çok önemli ve özel bir yeri var. Daha iyi bir insan, daha iyi bir toplum olabilmek ve geleceğimizi doğru inşa edebilmek için kitaplara ihtiyacımız var. Okuyan insan her zaman bilgili ve hayatında başarılı olur. Okuyan kişinin, düşünceleri gelişir, hayatı ve insanları daha iyi kavrar, yaşama gücü ve hayata karşı cesareti artar. 7’den 70’e vatandaşlarımızı yazarlarımızla gerçekleştireceğimiz söyleşilere bekliyorum. 28 yazarımızın içinde Bigalı yerel yazarlarımız da var. Biga’da olan veya dışarıda yaşayan tüm Bigalı yazarlarımıza ulaştık ve onur konuğu olarak etkinliğimize davet ettik. İnşallah kitap festivalimizin açılışını hep birlikte yapacağız” diye konuştu.

Bir basın mensubunun kitap festivalinin maliyeti ve ismiyle ilgili olarak sorduğu soruya Başkan Erdoğan, “Festival ile fuar arasında mali anlamda yüzde 50 tasarruf farkı var. Geçtiğimiz yıl düzenlenen fuarda Biga Belediyesi 240 bin TL+KDV para harcamış. Biz KDV dahil 125 bin TL gibi bir rakamla kitap festivalimizi gerçekleştiriyoruz” diye cevap verdi.

Türkiye’nin önemli yazarlarının Bigalılarla buluşacağı festivale katılacak yazarlar şöyle: Bahadır Yenişehirlioğlu, Davut Doğan, Salim Nizam, Bircan Yıldırım, Nilgün Bodur, Hakan Mengüç, Emrah Safa Gürkan, Hatice Kübra Tongar, Alişan Kapaklıkaya, Çağlayan Yılmaz, Sinan Yağmur, Enes Demir, Erkan Göksu, Canten Kaya.

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