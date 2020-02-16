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Troya Müzesi, "En Başarılı Müze" seçildi

İHA

İstanbul'da düzenlenen “Attraction Star Awards” yarışmasında yaklaşık 80 müze arasından Troya Müzesi, jürinin oyları ile “En Başarılı Müze” seçildi.
Sektöründe Türkiye’nin ilk ve tek yarışması “Attraction Star Awards 2020" bu yıl 7. kez organize edildi. Her yıl ATRAX Fuarı kapsamında sektörün en başarılı ürün ve projelerini ödüllendiren yarışma, sektörün gelişimine katkı sağlayarak daha nitelikli ürün ve hizmetler sunulmasına; toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda daha fazla değer oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor.

"Arkamızda Homeros var, İlyada var, Anadolu toprakları var"
Troya Müzesi’nin ödülüne almak üzere İstanbul Florya’da düzenlenen ATRAX Fuarı Gala Gecesi’ne Çanakkale Vali Yardımcısı Hasan Ongu, Troya Müzesi Müdür Rıdvan Gölcük, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Celil Agas ve Çanakkale Kurul Müdürü Çağman Esirgemez katıldı.
Ödülü almak için sahneye çıkan Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük yaptığı konuşmada, “Henüz 1 yaşında bir müzeyiz. Fakat arkamızda Homeros var, İlyada var, Anadolu toprakları var. Troya yaklaşık 2700 yıllık bir marka adeta. Dünyanın en eski ve en popüler markalarından biri. Biz Çanakkale’nin Tevfikiye köyünde kurulduk. Köyün nüfusu 438 ve 438 kişilik bu köye Troya ismi geçen yıl yaklaşık 750 bin kişiyi çekti. Bu ödülü bakanlığımız adına, Çanakkale'miz adına, Anadolu'muz adına, Hektor adına alıyorum. Troya efsanesi devam ediyor” dedi.
"En Başarılı Müze" ödülünü alan Troya Müzesi, Avrupa’da da Yılın Müzesi Ödülü’nde finale kalmıştı. 29 Nisan2 Mayıs tarihleri arasında Cardiff’te yapılacak finale yoğun hazırlıklarını sürdüren Troya Müzesi, bu ödülü de alması durumunda “En Başarılı Müze” ve “Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülü” nü alan ilk ve tek müze olmayı başaracak.

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