Çan Belediyesi İsmet İnönü Parkı Sosyal Tesisleri hizmete açıldı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine her geçen gün yenisini ekleyen Çan Belediyesi, uygun fiyatlarla hizmet verecek olan İsmet İnönü Parkı Sosyal Tesislerini kısa süreli bir tadilatın sonunda hizmete açtı.

Geçtiğimiz gün hizmete açılan İsmet İnönü Parkı Sosyal Tesisleri, Çan Belediye tarafından düzenlenen müzik dinletisiyle misafirlerine keyifli anlar yaşattı. Geceye eşi Şebnem Öz birlikte katılan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, hemşehrileriyle tek tek sohbet etti ve kadınlara çiçek takdim etti.

Tesis hakkında bilgi veren Başkan Bülent Öz, “Çan halkımıza sosyal belediyecilik anlayışımız gereği daha kaliteli ve daha uygun fiyatlar ile hizmet verebilmek adına kısa süreliğine tadilata aldığımız Çan Belediyesi İsmet İnönü Parkı Sosyal Tesislerini, hizmete açmanın mutluluğun yanında bu anlamlı günde hemşehrilerimizle birlikte keyif dolu dakikaları birlikte paylaştık” dedi.

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