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Çanakkaleli öğrenciler, kendi enerjisini üreten bir temizlik makinesi için kolları sıvadı

İHA

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eğitim hayatlarına devam Plevne Ortaokulu öğrencileri, kendi enerjisini üreterek okul koridorlarını temizleyen bir makine projesini başarıyla tamamladı. Proje hayata geçirildiğinde okul için pek çok yeniliği ve kolaylığı da beraberinde getirecek.
Plevne Ortaokulu öğrencileri, okuldaki temizlik ve bakım işlerinin daha kolay ve pratik şekilde yapılabilmesi için kendi enerjisini üreten bir koridor temizleme makinesi üretmeye karar verdi. Okuldaki personel sayısının az olması sebebiyle böyle bir çalışmaya başladıklarını vurgulayan öğrenciler, yoğun bir çalışma sürecinin ardından pek çok yenilikçi çözümü içinde barındıran projeyi başarıyla tamamlamayı başardı. Kendi kendini temizleyebilen, insan gücü gerektirmeyen ve yenilenebilir enerji kaynaklarından gerekli olan enerjiyi sağlayan proje ile okuldaki temizlik ve bakım işleri artık daha kolay ve daha kısa sürede tamamlanabilecek.

Tasarlanan sistem pek çok kolaylığı da beraberinde getiriyor
Kısa sürede hayata geçirilmesi planlanan projenin yapımında önemli rol oynayan isimlerden olan 7. sınıf öğrencisi İbrahim Efe Kılıçaslan, sistem hakkında bilgiler verdi. Tasarladıkları makineden kısaca bahseden Kılıçaslan, "Bizim okulumuz beş katlı bir bina. Ayrıca kapalı spor salonu, ayrı bir binada resim ve teknoloji sınıfı olan büyük ve dağınık bir yerleşkeden oluşuyor. Okulumuzun temizlik işleri, kaloriferin yakılması, spor salonu ve diğer binaların temizlik ve bakım işlerinin yürütülmesi için gerekli olan personel sayısı yetersizdi. Bu yüzden özellikle çok büyük olan okul koridorlarının paspaslanması aksıyordu. Temizlenmeyen koridorlar ise maalesef hastalık ve mikrop saçmaktaydı. Projemiz bu problemin üstesinden gelerek içinde birden çok yenilikçi çözümü barındırmaktadır. Okul koridorları tüm öğrencilerin ortak kullanım alanları olup, bu bölümün düzenli temizliği hijyen açısından çok büyük önem arz etmektedir. Yenilikçi çözümümüz sayesinde okul koridorlarını daha hijyenik hale getirilecek. Bu buluş, kendi kendini temizleyebilen, insan gücü gerektirmeyen ve yenilenebilir enerji kaynaklarından gerekli olan enerjiyi sağlayan bir yapı tasarımıdır" ifadelerini kullandı.

Sistem nasıl çalışacak?
Projede yer alan öğrenciler, öncelikle koridorun temizliği için yürüyüş bandına benzer hareketli bir zemin sistemi oluşturmayı düşündüler. Bu sistemin altında da bandın yüzeyini temizleyecek olan bir fırçalama sisteminin yer almasına karar verdiler. Proje kapsamında gerekli olan su ise, ilçede yıllık yağış miktarının yoğun olması sebebiyle çatılardan toplanıp depolanıyor ve yağmur suları ile bu dönüşüm sağlanıyor. Depolardan gelen su arıtılarak bantların altında yer alan hazneye gönderiliyor ve yıkama, fırçalama işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu işlemin, öğrenciler her derse girdiğinde düzenli olarak yapılması planlanıyor. Haznedeki su belirli bir süre sonra yıkama ve fırçalamadan dolayı kirleneceğini vurgulayan öğrenciler, bir renk sensörü sistemi ile bu durumun algılanacağını ve haznedeki suyun otomatik olarak boşaltılarak, buradan çıkan kirli suların tuvaletlerde temizlik amaçlı olarak kullanılacağını dile getirdiler. Haznedeki su boşaldığında yıkama ve fırçalama amaçlı su tekrardan depodan hazneye dolacak. Bu sistemin çalışması için gerekli enerjinin sağlanması projenin önemli kısımlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Bunun için yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan öğrenciler, bu kaynakları ise rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve sıcak susoğuk farkından yararlanarak ortaya çıkan elektrik enerjisi üretilebilen peltier motoru ile sağlıyor. Üretilen elektrik akülerde depolanarak, okulun ihtiyacı olan diğer alanlarda da kullanılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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