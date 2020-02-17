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Ayvacık'ta depremzede öğrenciler, yeni okullarına kavuştu

DHA

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen 5.3'lük depremin ardından Korubaşı ve Gülpınar köylerindeki okullar hasar görünce, öğrenciler bahçelere kurulan konteyner okullarda eğitim öğretime başladı. Hasarlı okul binalarının yıkılıp yeniden yapılmasının ardından iki köydeki öğrenciler, tamamlanan yeni okullarında dersbaşı yaptı. 

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen 5.3'lük depremin ardından Korubaşı ve Gülpınar köylerindeki okullar hasar görünce, öğrenciler bahçelere kurulan konteyner okullarda eğitim öğretime başladı. Hasarlı okul binalarının yıkılıp yeniden yapılmasının ardından iki köydeki öğrenciler, tamamlanan yeni okullarında dersbaşı yaptı. 
Ayvacık Korubaşı köyünde 12 derslikli ilk ve orta okul binası ile Gülpınar köyündeki 16 derslikli Şehit J. Uz. Çvş. Aycan Özdil Yatılı Bölge ilk ve orta okulu binaları tamamlanarak hizmete açıldı. 6 Şubat 2017 tarihinde Ayvacık´ın Yukarıköy merkezli gerçekleşen 5.3 şiddetindeki depremde okulları hasar gören ilçeye bağlı Korubaşı ve Gülpınar köylerindeki öğrenciler o tarihten bu yana AFAD´ın kurduğu konteyner okullarda eğitim görüyordu. Gülpınar ve Korubaşı'nda konteynırlarda eğitimöğretim gören 435 öğrenci, yeni okul binalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 
Korubaşı Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Aleyna Acer, okullarına kavuştukları için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bir süreden beridir konteyner okulumuzda eğitim görüyorduk. Konteynerde şartlar zordu. Okulumuza geçtiğimizden dolayı çok mutluyuz. Devletimize çok teşekkür ederiz" dedi.
Ayvacık ilçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, 6 Şubat 2017 depreminden sonraki süreçten bahsederek, "6 Şubat 2017 depreminden 10 eğitim tesisimiz, 758 öğrencimiz ve 80 öğretmenimiz etkilenmişti. Bu tarihten sonra Milli Eğitim Bakanlığımız kısa bir sürede bu okulların depreme dayanıklı olup olmadığı yönünde tahkikatlarını yaptırdı. Geçtiğimiz yıl 6 eğitim tesisimiz güçlendirilerek, eğitime açılmıştı. Bu yıl da Korubaşı köyüne 25 kilometre uzaklıktaki Gülpınar köyümüzdeki Gülpınar İlkokulu ve Gülpınar Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aycan Özdil Yatılı Bölge Okulu ve Korubaşı İlkokulu ve Korubaşı Ortaokulu binaları yıkılıp, yeniden yapılmıştı. Korubaşı'ndaki bu okulumuz 205 öğrenci 25 personeliyle 12 köyden taşınan öğrencilere hizmet vermekte. Okulumuzda 12 dersliğin yanı sıra tiyatro salonu, çok amaçlı salon, müzik odası, görsel sanatlar odası ve fen laboratuvarı bulunmaktadır. Bunun yanında Çanakkale Valiliği tarafından eğitim yapılarının depreme dayanıklı hale getirilmesi projesi kapsamında bugüne kadar 35 okul, pansiyon, yemekhane ve kapalı spor salonu güçlendirilmesi yapılırken, 33 bina yıkılıp, yeniden yapıldı. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığımıza ve Çanakkale Valiliğimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
Ayvacık´ın Korubaşı köyünde 6,1 milyon liraya mal olan ilk ve ortaokul binası, 12 derslik, yemekhane, faaliyet-oyun odası, kantin bölümü, kütüphane, rehberlik servisi, fen laboratuarı, müzik dersliği ve idari bölümlerinden oluşuyor. 
Gülpınar köyünde 5,7 milyon liraya mal olan Şehit J. Uz. Çvş. Aycan Özdil Yatılı Bölge ilk ve ortaokulu ise, 16 derslik, kantin bölümü, fen laboratuvarı, spor faaliyetleri yürütülen sığınak bölümü, resim dersliği ve çok amaçlı salondan oluşuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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