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Ezine'de "Tarım, Hayvancılık ve Gıda İhtisas OSB" zirvesi

İHA

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Tarım Orman İl Müdürlüğü ortaklığı ile "Tarım, Hayvancık ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" başlıklı bir bilgilendirme zirvesi düzenlendi.

Ezine'de "Tarım, Hayvancılık ve Gıda İhtisas OSB" zirvesi

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Tarım Orman İl Müdürlüğü ortaklığı ile “Tarım, Hayvancık ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” başlıklı bir bilgilendirme zirvesi düzenlendi.
Ezine'de gerçekleştirilen toplantıya; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Aslan Uzan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, sivil toplum temsilcileri ve kurum il müdürleri katıldı.
Çanakkale Tarım İl Müdürü Erdem Karadağ ve Ezine Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hacı Aslan Uzan'ın sunumları ve sorucevap bölümünün ardından heyet, OSB'deki çalışmaları yerinde incelemek üzere şantiye alanına geçti. Burada Ezine Gıda İhtisas OSB Bölge Müdürü Alper Altınok'un çalışmalar ve gelinen son durum hakkında geniş bilgi sunumunun ardından toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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