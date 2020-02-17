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Lapseki'de 2 ayda 406 sokak hayvanı kısırlaştırılarak aşılandı

İHA

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2 ay içerisinde 406 sokak hayvanı kısırlaştırılarak aşılaması yapıldı.

Lapseki'de 2 ayda 406 sokak hayvanı kısırlaştırılarak aşılandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2 ay içerisinde 406 sokak hayvanı kısırlaştırılarak aşılaması yapıldı.
Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu, LapsekiÇardak Hayvanları Koruma Derneği, Göktürk Hayvanları Koruma Derneği tarafından AktieZwerfhonden desteği ile gerçekleşen son operasyonlarda 206 sokak hayvanı daha kısırlaştırıldı. Böylelikle son 2 ayda kısırlaştırılıp aşısı yapılan hayvan sayısı 406'ya ulaştı. İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen ilaçlarla aşılaması yapılan hayvanlara küpeleme metodu uygulandı.

"Bölgede çalışmalarımız devam edecek"
Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonundan yapılan açıklamada, "Büyük emek veren, uyguladıkları modern teknikler ile can dostlarımızın hemen operasyon sonrası sağlıklı biçimde ayağa kalkmasını sağlayan Veteriner Hekimlerimiz Murat Bekhan, Şişli Belediyesi Veteriner Hekimi Necdet Uğur, Veteriner Hekim Deniz Yungan, Teknikerlerimiz Hüseyin Başaran ve Ali İşcan'a teşekkür ederiz. Ayrıca projemizin planlanmasında destek olan Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı Dr. Erdal Doğan, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ve çalışmaya katılan personellerine; destekleri için Orman Su İşleri Müdürlüğü, Çanakkale Veteriner Hekimler Odası, Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne gönülden teşekkür ederiz. Bölgede çalışmalarımız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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