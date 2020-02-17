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Köprülülü Hamdi Bey şehit edilişinin 100. yılında anıldı

İHA

Kurtuluş Savaşı kahramanı Köprülülü Kaymakam Hamdi Bey, şehit edilişinin 100. yılında Biga Şehitliği ile Hamdi Bey Meydanı'nda düzenlenen törenlerle anıldı.

Köprülülü Hamdi Bey şehit edilişinin 100. yılında anıldı

Kurtuluş Savaşı kahramanı Köprülülü Kaymakam Hamdi Bey, şehit edilişinin 100. yılında Biga Şehitliği ile Hamdi Bey Meydanı’nda düzenlenen törenlerle anıldı.
17 Şubat 1920’de şehit edilen Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Kuvayi Milliye'nin önemli isimlerinden Köprülülü Kaymakam Hamdi Bey şehit edilişinin 100. yılında ilk olarak Biga Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Dr. Tevfik Başarı Camii İmam Hatibi Davut Yasan, Kur’anı Kerim okudu. Biga Müftüsü Ramazan Orhanlı’nın Köprülülü Hamdi Bey’in kabri başında dua okutmasının ardından, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Şehitlik Defterini imzaladı. Ardından Hamdi Bey Meydanı’nda düzenlenen anma töreninde ise ilk olarak Kaymakamlık ve Belediye çelenkleri sunuldu. Törene Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçinöz, İlçe Jandarma Komutanı Ufuk Erikli, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şehit edildiğinde 34 yaşındaydı
Kaymakam Köprülülü Hamdi Bey’in vatan ve millet aşkıyla yaptığı çalışmalara dikkat çeken Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Bugün, vatan denildiği zaman gözünü hiç kırpmadan düşmana ilerleyen, vatanımızın bekası ve milletimizin huzuru için büyük fedakarlıklar gösteren bir isim için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şehit Kaymakam Hamdi Bey şehit edildiğinde 34 yaşında gencecik bir delikanlıydı. Dur durak bilmeyen kişiliğiyle kaymakam olarak görev yaptığı Demirköy’den Edremit’e kadar hiçbir zorluğa aldırmadan, engelleri bir bir aşarak vatan, millet aşkıyla örnek çalışmalar yaptı. Kurtuluş Savaşı’nın en önemli safhalarından biri olan Milli Mücadele Dönemi ve Biga’nın kurtuluş mücadelesinde çok ayrı yeri olan Köprülülü Hamdi Bey, vatansever arkadaşları ve bölgedeki köylülerimiz Akbaş Cephaneliği baskınını tarihe geçen başarıyla gerçekleştirdi” dedi.

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