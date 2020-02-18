Ezine Gıda İhtisas OSB ile ÇOMÜ arasında güç birliği

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Teknopark ve Ezine Meslek Yüksek Okulu arasında sanayi ve üniversite işbirliği ile proje geliştirme protokolü imzalandı.

Çanakkale Teknopark'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Çanakkale Onsekiz Mart Üniveristesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Ezine Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Aslan Uzan, Ezine Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yrd. Celil Sezgin, OSB Müdürü Alper Altınok, Teknopark Genel Müdürü Dr. Erkan Bil, Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Kaya Üzen ve Ezine Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Cüneyt Erenoğlu katıldılar.

Toplatıda tarafların teknolojik yenilik alanında ArGe, inovasyon, tasarım, sistem entegrasyonu, dış ticaret, sertifikasyon gibi rekabeti güçlendirme faaliyetleri kapsamında; ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme konularında ortak çalışmalar yapabilecekleri belirtildi. Ayrıca bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kongre, sempozyum ve çalıştay gibi ortak etkinlikler düzenleyebilme, lisans öğrencilerinin mesleki uygulamalar, staj ve bitirme projelerine yönelik işbirliği yapma ve lisansüstü öğrencilerinin tez ve bilimsel proje çalışmalarında ortak hareket etme başlıklarında da mutabakata varıldı.

Teknopark ve Ezine OSB yönetiminin, üniversite ile sanayi arasında kurulacak işbirliklerini birlikte ele alması, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesi, sanayicilerin yapacağı ArGe ve ürün geliştirme çalışmalarında ve yenilikçi ürün ortaya konulmasında üniversitenin bilgi birikiminden yararlanılacak. Bu işbirliği protokolü ile bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlanacak. Ayrıca, imzalanan protokol ile Teknopark ve OSB yönetimlerinin üniversite ile sanayi arasında kurulacak işbirliklerini birlikte ele alması ve karşılanan sorunların çözümüne yönelik öneriler getirilmesini amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.