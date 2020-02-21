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Gökçeada'da kırsal kalkınma çalışmaları

İHA

Gökçeada'da kırsal kalkınma çalışmaları

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin’in kırsal kalkınmaya ve tarımsal dönüşüme destek vermek amacıyla oluşturduğu heyet yollara düştü.
Gökçeada Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Aydın, beraberinde belediye meclis üyeleri, Gökçeada Kent Konseyi Başkanı, Gökçeada Kent Konseyi Kadın Komisyonu Başkanı, köy muhtarları, Gökçeada Belediyesi Genel Koordinatörü ve Gökçeada Belediyesi Özel Kalem Müdürü ile birlikte 1214 Şubat tarihleri arasında Aydın ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinde konuyla ilgili incelemelerde bulunuldu.
Ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmak, insan ve çevre dostu üretim yöntemlerini yeniden geliştirmek, sentetik, kimyasal ilaçlar ve gübre kullanmadan üretim verimliliğini artırmak, yerel üreticiyi ve tüketiciyi koruma amaçlı projeleri yerinde görmek amacıyla düzenlenen gezi kapsamında doğal mera alanları, seralar ve halk pazarlarında inceleme yapıldı.
Gökçeada Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Aydın, Aydın ve Muğla illerine yaptıkları geziye ilişkin yaptığı açıklamada, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de bizleri makamında kabul ederek çalışmalarımıza tam destek olacaklarını ve yardımda bulunacaklarını ifade etmişlerdir. Yaptığımız bu incelemelerde özellikle Muğla Yerel Tohum Merkezinde destek sözü aldık. Edindiğimiz tohumlar bizim kuracağımız tohum bankasının temelini oluşturmak için çok anlamlı oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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