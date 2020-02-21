Alkollü sürücü polisten kaçamadı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ters istikamette ilerleyerek polislerden kaçan alkollü sürücü yaşanan kovalamacının ardından kıskıvrak yakalandı.

Olay, dün gece geç saatlerinde Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin trafik ve asayiş uygulaması yaptığı Hükümet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hükümet Meydanı'na ters istikametten gelen sürücüye ‘dur’ ihtarı yapıldı ancak alkollü sürücü ihtara uymayarak aracı polislerin üzerine sürüp kaçmaya başladı. Alkollü sürücü yayaların da canını tehlikeye attı, 2 kişi ezilmekten son anda kurtuldu. Polislerle yaşanan sıkı takibin ardından alkollü sürücü köşeye sıkıştırıldı. Bu kez de koşarak kaçmaya çalışan alkollü sürücü polislerce kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi. 2.83 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücü Polis Merkezine getirildi. Aracı bağlanan sürücüye 8 bin lira para cezası kesildi. Zanlı ayrıca 2 yıl trafikten men edildi. Polislerin yaptığı araştırma ile alkollü sürücünün firari olduğu anlaşıldı. Şüpheli savcılığa sevk edildi.

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