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Çanakkale'de "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi"

İHA

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlara "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi" verildi.

Çanakkale'de "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi"

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlara "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi" verildi.
Önceki gün Ezine'de bulunan İl Müftülük Toplantı Salonunda Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amiri Jandarma Asb. Kıdemli Çavuş Mehtap Hergül tarafından "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Uygulamaları" hakkında bilgilendirme yapılarak, kolluğun bu gibi başvurularda nasıl bir yol izlediği, KADES uygulaması, 112 Acil Çağrı Merkezi, önleyici ve koruyucu tedbir kararı verilen mağdurlara yönelik haftalık kontrollerin ve takibin nasıl sağlandığı ile ilgili sunum yapıldı. Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Ezgi Deniz Çalışal tarafından ise, "Kadın Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Sözleşme ve Kanunlar" ile ilgili vatandaşlara bilgi verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nuray Gümrükçü de, "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" konusunda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinin işlevselliği hakkında bir sunum yaptı. Kadın Sığınma Evlerinde nasıl hizmet verildiği ve ALO 183 hattı konusunda katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu. KADEM Çanakkale Temsilcisi Aynur Tuna Yavaş, kadın problemlerine etkin çözümler bulmak için kurulan Kadın ve Demokrasi Derneğinin hizmetlerinden bahsederek vatandaşları bilgilendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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