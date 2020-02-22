Çanakkale´de jandarma, `Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet´ eğitimi verdi

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşlara yönelik `Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet´ eğitimi verildi.

Ezine ilçesi Müftülük toplantı salonunda düzenlenen `Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet´ eğitiminde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehtap Hergül tarafından 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet' uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda ayrıca kolluk kuvvetlerinin bu gibi başvurularda nasıl bir yol izlediği, Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması, 112 Acil Çağrı Merkezi, Önleyici ve Koruyucu Tedbir Kararı verilen mağdurlara yönelik haftalık kontrollerin ve takibin nasıl sağlandığı ile ilgili sunum yapıldı.



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