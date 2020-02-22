Jandarma Trafik Timleri öğrenci servislerini denetledi

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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Jandarma Trafik Timleri tarafından kurulan güvenlik noktasında, köylerden taşımalı eğitim yapan öğrenci servis araçlarına denetim yapıldı.

20192020 eğitimöğretim yılında ikinci döneminin başlamasıyla köy yollarında kontrolleri arttıran jandarma ekipleri, öğrenci servislerini tek tek durdurarak inceleme yaptı. Resmi evrak takibi, emniyet kemeri, sürücü yeterliliği gibi çeşitli kriterleri inceleyen trafik timleri, güvenli taşımacılığı sağlamak için yıl boyunca denetimlerin devam edeceğini belirtti. Sürücülerin kurallara uymaması halinde cezai müeyyide uygulanacağının altı çizildi.

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