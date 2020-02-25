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17 Burda’da Mini Cooper çekilişi heyecanı

İHA

17 Burda’da Mini Cooper çekilişi heyecanı

Çanakkale’nin eğlence, buluşma ve yaşam merkezi 17 Burda Alışveriş Merkezinin (AVM) 29 Kasım17 Şubat tarihleri arasında düzenlediği kampanya kapsamında hediye edilecek olan Mini Cooper, talihlisi ile buluşuyor.
Esas 17 Burda AVM, 29 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da, Milli Piyango İdaresi izni ile noter ve ziyaretçilerin huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle Mini Cooper kampanyasının 1 asil ve 1 yedek olmak üzere talihlilerini belirleyecek. 17 Burda AVM, aynı gün içinde toplam her 150 TL’lik alışverişe 1 çekiliş hakkı ile kampanyaya katılma hakkını kazanan ziyaretçilerine çekiliş heyecanını doyasıya yaşatacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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