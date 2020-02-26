Çanakkale'de Gökçeada seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına sebebiyle KabatepeGökçeada hattındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün KabatepeGökçeada hattında Kabatepe'den 09.00 seferinin saat 11.00'e ertelendiğini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada KabatepeGökçeada hattında bugünkü diğer tüm seferlerin ise iptal edildiği açıklandı.

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