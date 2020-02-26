Çanakkale uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Çanakkale'de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik son operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, özel olarak tasarlanmış ısıtma, havalandırma ve aydınlatma düzenekleri ile kapalı alanlarda uyuşturucu madde imal edildiği yönünde alınan ihbarlar doğrultusunda operasyon başlatıldı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde uyuşturucu madde imal edildiği tespit edilerek şüpheli şahısların takibine başlandı. Yapılan takip sonucu önceki gün gerçekleştirilen operasyonda, hakkında toplam 63 suç kaydı bulunan ve bu suçlardan 6 adet arama kaydı mevcut olan 1 şüpheli yakalandı. Sahte kimlik belgesiyle, haklarında toplam 5 adet suç bulunan ve arama kayıtları mevcut olan 2 kişi daha yakalandı. Yakalanan 3 kişi de gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde uyuşturucu madde arama köpeği Roket ve bomba arama köpeği Afra eşliğinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 27 adet fişek, 796 kök skunk bitkisi ve 13 kilogram skunk, uyuşturucu madde imal etmek için hazırlanan 3 adet uyuşturucu madde imalathanesi, 100 adet elektrikli aydınlatma sistemi, 5 adet elektrikli havalandırma sistemi, 3 adet elektrikli ısıtma sistemi, 150 adet elektrikli priz sistemi, 400 adet bitki yetiştirme saksısı, 10 top alüminyum folyo, 1 adet elektronik para sayma makinesi, 2 adet elektronik hassas terazi ve 6 bin 200 dolar nakit para ele geçirildi.

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