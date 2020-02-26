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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Erdoğan müjdeyi Çanakkale’den paylaştı

İHA

Başkan Erdoğan müjdeyi Çanakkale’den paylaştı

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Çanakkale’de yaptığı görüşmenin ardından müjdeli haberi hemşehrileriyle paylaştı.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün şantiyelerinde incelemede bulunmak üzere Çanakkale'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve AK Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda bulunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğini istediği projeleri Bakan Mehmet Cahit Turhan’a iletti. Bakan Turhan, Başkan Erdoğan’ın çalışmalarına destek vereceklerini belirterek, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin sıcak asfalt ve Yeniceköy ile Şakirbey çevre yollarının ise cep yapımı sözünü verdi. Müjdeli haberi Biga halkına duyuran Başkan Erdoğan, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan’ın Çanakkale programına eşlik ettik. Bakanımızdan, prestij cadde haline getireceğimiz Kıbrıs Şehitleri Caddemizin sıcak asfalt, trafik kazalarının yaşandığı Yeniceköy ve Şakirbey çevre yollarımızın ise güvenli yol haline gelmesi için cep yapımının sözününü aldık. Kıbrıs Şehitleri caddemiz Biga’nın en geniş ve görkemli ceddesi olduğu gibi Bursa hattından Biga’nın giriş caddesidir. Bu caddemiz ile ilgili bizim çok güzel bir projemiz var. Kıbrıs Şehitleri caddesi çok güzel prestij cadde olacak. Bakanımıza, caddenin alt yapısının yapıldığını, ışıklandırma, peyzaj ve tretuvar çalışmalarını kendi imkanlarımızla yapabileceğimizi ama sıcak asfalt konusunda eksik kaldığımızı ifade ettik. Bakanımız yaklaşık 4,5 milyon lira maliyeti olan sıcak asfalt çalışmasının sözünü vererek Biga’nın kendileri için de çok kıymetli olduğunu söyledi. Biga'mıza hayırlı olsun. Aşk ile çalışan yorulmaz derler. Biz de aşk ile koşuyoruz ve yorulmuyoruz. Yeter ki memleketimize ve halkımıza hayırlı işler yapalım ve yapılmasına vesile olalım. Bizim en büyük mutluluğumuz budur. Biga’mıza destekleri için AK Parti Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile AK Parti İl Başkanımız Naim Makas’a teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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