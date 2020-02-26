Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE´nin Yenice ilçesinde düzenlenen uyusturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, Yenice´de oturan Ş.K'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen adrese narkotik arama köpeği 'Roket' ile yapılan aramada 25 gram esrar maddesi, 1 bıçak, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu, 2 sigara folyosu, 5 av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Ş.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-02-26 15:00:29



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