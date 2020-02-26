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Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

DHA


ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE´nin Yenice ilçesinde düzenlenen uyusturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, Yenice´de oturan Ş.K'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen adrese narkotik arama köpeği 'Roket' ile yapılan aramada 25 gram esrar maddesi, 1 bıçak, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu, 2 sigara folyosu, 5 av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Ş.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-02-26 15:00:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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