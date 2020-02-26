Yenice’de uyuşturucu operasyonu

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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Yenice İlçesinde ikamet eden Ş.K. isimli şahısın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde arama köpeği (Roket) ile operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Adli makamların talimatı gereği ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüpheli Ş.K, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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