Biga'da uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarmanın, uyuşturucu imal edildiği belirlenen bir çiftliğe düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 63 suçtan sabıkası bulunan, 6 suçtan aranan Kürşat Yıldırım (39), 5 ayrı suçtan aranan Mehmet Göksu (36) ve Halil Tansu Camcı (42) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2020-02-26 18:24:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.