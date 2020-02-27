Çanakkale'de fırtına sebebiyle bazı ada seferleri iptal

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası sebebiyle bazı ada seferlerini iptal etti.

Kuzey Ege Denizi'nde etkisini arttıran fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, bölgedeki olumsuz hava koşulları sebebiyle GökçeadaKabatepe hattında Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 ve 15.00 seferlerini iptal etti.

BozcaadaGeyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den de saat 08.00 ve 11.00 seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

Öte yandan ÇanakkaleEceabatKilitbahir hattındaki seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.

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