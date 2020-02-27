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Arkadaşlarının işten çıkarılmasını kabullenmeyen işçiler kendini maden ocağına kapattı

İHA

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan bir bakır madeni işletmesinde, arkadaşlarının işten çıkarılmasını kabullenmeyen ve maaşlarını alamadıklarını iddia eden yaklaşık 40 işçi kendilerini ocağa kapattı.

Arkadaşlarının işten çıkarılmasını kabullenmeyen işçiler kendini maden ocağına kapattı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan bir bakır madeni işletmesinde, arkadaşlarının işten çıkarılmasını kabullenmeyen ve maaşlarını alamadıklarını iddia eden yaklaşık 40 işçi kendilerini ocağa kapattı.
Edinilen bilgiye göre Çanakkale'nin Yenice ilçesine bulunan bir bakır maden işletmesi, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bulunan bir maden işleme fabrikası ile iş birliği yapıyordu. İvrindi'de bulunan fabrikanın ÇED raporunun iptal edilmesi üzerine elindeki madeni değerlendiremeyen firma, bünyesinde bulunan bazı işçilerle yolları ayırma kararı aldı. Arkadaşlarının işten çıkarılmasını kabullenmeyen ve maaşlarını aylardır alamadıklarını iddia eden yaklaşık 40 işçi ise kendini maden ocağını kapattı. Jandarma ekiplerinin tedbir amacıyla bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
İşçiler ise sosyal medya hesabı üzerinden yayınladıkları videoda 3 aydır maaş alamadıklarını ve çalışma koşullarının kötü olduğunu dile getirdi. İş yerinde işçi sağlığı için hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığını ve bu sebeple bir sendikaya üye olmaya başladıklarını söyleyen işçiler, işveren firma ile aralarının açıldığını dile getirdi. Firmanın kendilerine sendikadan istifa etmemeleri halinde maaşların ödenmeyeceğini söylediğini iddia eden işçiler, durumu kabullenmemeleri üzerine 11 işçinin işten çıkarıldığını savundu. Arkadaşlarının işten çıkarılmasını kabullenmeyen yaklaşık 40 işçi, bu karar geri alınana ve maaşları yatana kadar madenden ayrılmayacaklarını dile getirdiler.
Dün öğle saatlerinden itibaren ocağa giren işçiler halen maden ocağı içerisinde bekleyişlerini sürdürüyor. İşçilerin konuyla ilgili işverenden bir haber bekledikleri belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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