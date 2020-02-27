Çanakkale'de lodos fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini arttran lodos fırtınası deniz ulaşımını aksatıyor.

Meteorolojinin günler öncesinden turuncu kodla uyarı yaptığı Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde lodos fırtınası, etkisini sabah saatlerinden itibaren arttırmaya başladı. Boğazda saatte 45 kilometre hızla esen lodos, Kuzey Ege Denizi'nde 70 kilometre hızla etkili oluyor. Bölgede etkili olan fırtına sebebiyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava şartları sebebiyle bazı ada seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. Fırtına sebebiyle GökçeadaKabatepe ve BozcaadaGeyikli hattında seferler yapılamadı. Öte yandan ÇanakkaleEceabatKilitbahir ve GeliboluLapseki hatlarında da feribotlar tedbiri elden bırakmayarak asgarî hızla seferlerine devam ediyor.

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