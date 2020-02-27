Fatih İlkokulu yeni eğitim-öğretim yılına hazır

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Biga’da yapımı hızla devam eden Fatih İlkokulu’nun inşaat çalışmaları yetkililerce incelendi.

Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Saim Yılmaz ve Bülent Korkmaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, eski binasının yıkılarak yeni yapılan Fatih İlkokulu’nun inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Okul inşaatını yerinde inceleyen yetkililer, Çanakkale İl Özel İdaresi Müdürlüğünde görevli İnşaat Yüksek Mühendisi Miraç Karakoç ve müteahhit Lezgin Ertan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okulun fiziki çalışmalarının yüzde 60’ının tamamlandığını belirten İnşaat Yüksek Mühendisi Miraç Karakoç, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ve şu anda sıva çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, her zaman eğitim camiasının hizmetinde olduklarını belirterek, “Nisan 2019’da AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan’ın iştirakiyle temelini attığımız Fatih İlkokulu’nda çalışmalar ilk günden bugüne yoğun şekilde devam ediyor. Yerel yönetim olarak bizde çalışmalarını takip ediyoruz. Okulumuz inşallah yeni eğitim öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacak ve öğrencileriyle buluşacak. Çocuklarımızın fiziksel ve teknolojik imkanları daha iyi olan böyle bir okulda okuyacak olmaları hepimizi sevindiriyor. Bu güzel eserin Biga’mıza kazandırılmasında emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yetkililer, Fatih İlkokulu’ndaki incelemelerin ardından depreme dayanıksız olduğu raporlanan Biga’daki okullara giderek incelemelerde bulundu.

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