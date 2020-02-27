Çanakkale'de 15 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan´ın Midilli Adası´na yasa dışı geçiş hazırlığında olan 15 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, Babakale köyü sahilindeki zeytinlik arazide Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2020-02-27 13:04:32
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