Çanakkale'de lodos, deniz ulaşımını aksattı(2)

KÜÇÜKKUYU'DA DEV DALGALAR SAHİLE VURDU
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, saatte 70 kilometre hızla esen lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgaların sahile vurduğu anlar, fotoğraflandı. Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Dilara ERDİNÇ
2020-02-27 13:09:06
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