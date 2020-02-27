Bayramiç'te ev yangını

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Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Bayramiç ilçesinde bir evde bacadan çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi Güvemcik Sokak'ta oturan Hanife Güler'in (72) evinde, dün akşam saatlerinde bacadan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirtildi.

Yangında evde maddi zarar meydana geldi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2020-02-27 14:01:49



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