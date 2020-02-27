Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu (3)

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FERİBOT, 5,5 SAAT SONRA KURTARILDI

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi iskelesinden saat 12.00'de hareket ettitkten hemen sonra kuvvetli lodosun sürüklemesi nedeniyle iskelenin 10 metre açığında karaya oturan 'Aydın Kaptan2' isimli feribot, yaklaşık 5,5 saat sonra isimli römorkör tarafından çekilerek kurtarıldı. Römorkör feribotu halatla çekerken, kaptan da makineleri çalıştırıp manevra yaptı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın arıdından feribot bulunduğu yerden kurtarıldı. Kaptan, feribotu Çardak İskelesi'ne yanaştırdı. Feribottaki 8 kamyon ve TIR ile 2 otomobil ve 30 yolcu tahliye edildi. Yetkililer feribotun kontrolünün yapıldıktan sonra yeniden seferlerine başlayacağını açıkladı.Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ

2020-02-27 18:19:34



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