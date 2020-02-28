Mülteciler Ayvacık kıyılarına gelmeye başladı

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Burak GEZENMustafa SUİÇMEZİpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)İDLİB saldırısının ardından, Türkiye´nin göçmenlere `açık kapı politikası´ uygulayacağı haberini duyan göçmenler Çanakkale´nin Ayvacık ilçesi sahillerine geliyor.

Çanakkale´nin Ayvacık ilçesi sahillerinden Yunanistan´ın Midilli Adasına lastik botlarla geçmek isteyen mülteciler, rejim güçlerinin İdlib´de Mehmetçiğe yaptığı alçak saldırının ardından, Türkiye içindeki ve İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göçmenlerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacağı haberleri üzerine Ayvacık sahillerine gelmeye başladı.

Öte yandan Ayvacık sahillerinden Midilli Adasına yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp, ilçede bulunan Göç İdaresine bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezinde farklı milletlere mensup 400 mültecinin bulunduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-İpek YAVAŞ

2020-02-28 08:16:31



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