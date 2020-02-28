(Özel) Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçen düzensiz göçmenler İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi Düzensiz göçmenler Yunanistan'ın Midilli Adası'na böyle geçtiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçen düzensiz göçmenler İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi Düzensiz göçmenler Yunanistan'ın Midilli Adası'na böyle geçtiler

İHA

Türkiye'nin düzensiz göçmenler konusunda aldığı serbest geçiş kararı sonrasında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na geçişler başladı. İhlas Haber Ajansı bu geçişi ve detaylarını görüntüledi.

(Özel) Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçen düzensiz göçmenler İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi Düzensiz göçmenler Yunanistan'ın Midilli Adası'na böyle geçtiler

Türkiye’nin düzensiz göçmenler konusunda aldığı serbest geçiş kararı sonrasında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası'na geçişler başladı. İhlas Haber Ajansı bu geçişi ve detaylarını görüntüledi.
Sabah saatlerinde lodosun şiddetini artırmasıyla birlikte bölgede düzensiz göç hareketlerinde artış gözlendi. Ayvacık ilçesi Yeşil Liman mevkisinde sabah saatlerinde 30 kişilik bir grup düzensiz göçmen şişme bot ile denize açıldı. Bir süre ilerleyen bota bölgede devriye gezen Türk Sahil Güvenlik botu yanaştı. Sahil Güvenlik botu bot içinde tespit çalışması yaptıktan sonra düzensiz göçmenleri taşıyan lastik şişme bot Yunanistan kara sularına doğru ilerlemeye başladı. Yaklaşık 15 dakikalık yolculuktan sonra Yunan Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulmaya çalışılan düzensiz göçmen botu 'dur' ihtarlarına uymayarak ilerlemeye devam etti. Yunan Sahil Güvenlik gemisinden indirilen lastik bot tarafından da durdurulmaya çalışılan düzensiz göçmen botu Yunanlıların tüm müdahalelerine rağmen Midilli Adası'na ulaştı.
Bu geçiş anı ise İhlas Haber Ajansı tarafından saniye saniye görüntülendi. Bölgede ayrıca Türk Sahil Güvenliğine ait uçakların devriye görevi yaptıkları gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) AYVACIK'TA GÖÇMENLER BOTLARLA YUNAN ADALARINA GEÇMEYE ÇALIŞIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) AYVACIK'TA GÖÇMENLER BOTLARLA YUNAN ...
(Görüntülü) Mülteciler Ayvacık kıyılarına gelmeye başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mülteciler Ayvacık kıyılarına gelmeye ...
Mülteciler Ayvacık kıyılarına gelmeye başladı / ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Mülteciler Ayvacık kıyılarına gelmeye başladı / ek ...
Mülteciler Ayvacık kıyılarına gelmeye başladı
YEREL HABERLER Mülteciler Ayvacık kıyılarına gelmeye başladı
(Görüntülü) ÇANAKKALE Feribot 5,5 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇANAKKALE Feribot 5,5 saat sonra ...
(Görüntülü) Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu (2-EK)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği ...
Çanakkale'de karaya oturan feribot 5,5 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de karaya oturan feribot 5,5 saat sonra ...
Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu (3)
YEREL HABERLER Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya ...
(Görüntülü) Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği ...
Karaya oturan feribottan 4 kişi tahliye edildi
YEREL HABERLER Karaya oturan feribottan 4 kişi tahliye edildi
Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu (2)
YEREL HABERLER Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya ...
Karaya oturan feribotu kurtarma çalışmaları için fırtınanın etkisini kaybetmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Karaya oturan feribotu kurtarma çalışmaları için ...
(Görüntülü) FIRTINA NEDENİYLE GELİBOLU FERİBOTU KARAYA OTURDU-3
YEREL HABERLER (Görüntülü) FIRTINA NEDENİYLE GELİBOLU FERİBOTU ...
Bayramiç'te ev yangını
YEREL HABERLER Bayramiç'te ev yangını
(Görüntülü) FIRTINA NEDENİYLE GELİBOLU FERİBOTU KARAYA OTURDU (EKİYLE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) FIRTINA NEDENİYLE GELİBOLU FERİBOTU ...
(Görüntülü) FIRTINA NEDENİYLE GELİBOLU FERİBOTU KARAYA OTURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) FIRTINA NEDENİYLE GELİBOLU FERİBOTU ...
Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot karaya oturdu
YEREL HABERLER Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot karaya ...
Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu
YEREL HABERLER Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya ...
Çanakkale'de lodos, deniz ulaşımını aksattı/ E fotoğraf
YEREL HABERLER Çanakkale'de lodos, deniz ulaşımını aksattı/ E ...
Çanakkale'de lodos, deniz ulaşımını aksattı(2)
YEREL HABERLER Çanakkale'de lodos, deniz ulaşımını aksattı(2)
Çanakkale'de 15 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 15 kaçak göçmen yakalandı
Fatih İlkokulu yeni eğitim-öğretim yılına hazır
YEREL HABERLER Fatih İlkokulu yeni eğitim-öğretim yılına hazır
(Görüntülü) Çanakkale'de lodos, deniz ulaşımını aksattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çanakkale'de lodos, deniz ulaşımını ...
Yenice'de maden işçileri kendilerini ocağa kapattı
YEREL HABERLER Yenice'de maden işçileri kendilerini ocağa kapattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X