Ayvacık açıklarına demir atan gemi, Sahil Güvenlik'i harekete geçirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak GEZENMustafa SUİÇMEZİpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, dün bir grup göçmenin lastik bota binerek Yunanistan'ın Midilli Adası'na gittiği Biberderesi sahili açıklarına demir atan gemi, Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Ekiplerin iletişime geçtiği gemi kaptanı, kuvvetli poyraz fırtınası nedeniyle demir atmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ayvacık'ta dün çok sayıda göçmen, lastik botlara binerek, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yaptı. Dün yaklaşık 60 kişilik göçmen grubunun lastik botla denize açıldığı Biberderesi sahili açıklarına, bugün saat 09.00 sıralarında 96 metre uzunluğundaki Türk bayraklı 'Ümit G' isimli gemi demir attı. Kıyıya oldukça yaklaşan gemi, Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Geminin demir attığı bölgenin çevresindeki sahilleri tarayan Sahil Güvenlik ekipleri, kaptanla iletişime geçti.

Kaptanın Yunanistan'dan Romanya'ya gideceklerini, geminin boş olduğunu, kuvvetli poyraz fırtınası nedeniyle demir attıklarını söylediği belirtildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede devriye görevini sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-İpek YAVAŞ

2020-02-29 10:34:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.