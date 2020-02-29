NATO'ya bağlı Alman savaş gemisi boğaz sularında

NATO'ya ait F218 borda numaralı Alman savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege sularına doğru yol aldı.
NATO'ya bağlı F218 borda numaralı Alman savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ayvacık açıklarından Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'ne seyreden fırkateyn, Ayvacık ile Midilli adası arasında bir süre yol aldıktan sonra gözlerden kayboldu.
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