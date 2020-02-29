(Özel) Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçen düzensiz göçmenler İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi Düzensiz göçmenler Yunanistan'ın Midilli Adası'na böyle geçtiler

Türkiye’nin düzensiz göçmenler konusunda aldığı serbest geçiş kararı sonrasında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası'na geçişler başladı. İhlas Haber Ajansı bu geçişi ve detaylarını görüntüledi.

Sabah saatlerinde lodosun şiddetini artırmasıyla birlikte bölgede düzensiz göç hareketlerinde artış gözlendi. Ayvacık ilçesi Yeşil Liman mevkisinde sabah saatlerinde 30 kişilik bir grup düzensiz göçmen şişme bot ile denize açıldı. Bir süre ilerleyen bota bölgede devriye gezen Türk Sahil Güvenlik botu yanaştı. Sahil Güvenlik botu bot içinde tespit çalışması yaptıktan sonra düzensiz göçmenleri taşıyan lastik şişme bot Yunanistan kara sularına doğru ilerlemeye başladı. Yaklaşık 15 dakikalık yolculuktan sonra Yunan Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulmaya çalışılan düzensiz göçmen botu 'dur' ihtarlarına uymayarak ilerlemeye devam etti. Yunan Sahil Güvenlik gemisinden indirilen lastik bot tarafından da durdurulmaya çalışılan düzensiz göçmen botu Yunanlıların tüm müdahalelerine rağmen Midilli Adası'na ulaştı.

Bu geçiş anı ise İhlas Haber Ajansı tarafından saniye saniye görüntülendi. Bölgede ayrıca Türk Sahil Güvenliğine ait uçakların devriye görevi yaptıkları gözlendi.

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