Çanakkale’den Yunanistan’a geçmeyi bekleyen mültecilere giyim ve erzak ve battaniye yardımı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan mültecilere bir yardım kuruluşu tarafından erzak, giyim ve battaniye yardımı yapıldı.

Çanakkale Ayvacık ilçesinde mülteci hareketliliği sürüyor. Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye hazırlanan yaklaşık 30 mülteciye bir yardım kuruluşu tarafından erzak, giyim ve battaniye yardımı yapıldı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grup, henüz Yunanistan’a geçiş için uygun bir vasıta bulamadığı için Ayvacık’ta bekleyişini sürdürüyor. Bölgeye gelen bir yardım kuruluşu tarafından kendilerine yardım malzemeleri dağıtılan mülteciler, mutluluklarını dile getirerek emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler.

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