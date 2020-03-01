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Yüzerek kıyıya çıkan göçmen hipotermi geçirdi Eksi 5 derece havada yüzerek karaya çıkan göçmeni İHA muhabirleri aracına aldı

İHA

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden şişme botla açılan göçmenlerin botu su almaya başlayınca bir göçmen eksi 5 derece sıcaklıkta suya atladı. Karaya çıktıktan sonra hipotermi geçirince battaniyeye sarılan genci İHA muhabirleri araca alarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Yüzerek kıyıya çıkan göçmen hipotermi geçirdi Eksi 5 derece havada yüzerek karaya çıkan göçmeni İHA muhabirleri aracına aldı

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden şişme botla açılan göçmenlerin botu su almaya başlayınca bir göçmen eksi 5 derece sıcaklıkta suya atladı. Karaya çıktıktan sonra hipotermi geçirince battaniyeye sarılan genci İHA muhabirleri araca alarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.
Türkiye'den Yunanistan ve Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, sınır kapılarına akın ediyor. Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahiline gelen 35 kişilik göçmen grubu, şişme botla Midilli Adası'na gitmek için açıldı. Fazla yolcu bulunmasından dolayı ilerleyemeyen bot su alıp batmaya başladı. Bottaki bir mülteci eksi 5 derece sıcaklıktaki suya atlayarak, karaya yüzerek çıktı. Yüzerek karaya çıkan göçmen, karaya ilk adımını atar atmaz yaşadıklarını anlattı. Kaçakçıların kendilerini kandırdığını söyleyen göçmen, "Bota birini koydular, botu kullanmayı biliyor dedi. Botta çok fazla insan vardı. Bot su almaya başlayınca çocuklar çok korktu. Afkanistan'dan geldik, biz de insanız. Savaştan kaçarak buraya geldik, ekmek paramız yok. Daha önce Yunanistan'a gittiğimizde askerler bizi çok fazla dövdü. Bot batmaya başlayınca bende kıyıya yüzerek yardım istemek için geldim. Şu an botta 50'den fazla kişi var. Ben kendi canımı tehlikeye attım onlar için. Bot çok fazla su aldı. Botu kullanmayı bilen kimse yok. Bizi bota bırakıp kaçıp gittiler" diye konuştu.

İHA'nın muhabirleri donmak üzere olan genci aracına aldı
Bottan yüzerek kıyıya çıkan ve hipotermi geçiren göçmeni İHA muhabirleri aracına alarak ısınmasını sağladı. Hipotermi geçiren gence yardım eden İHA muhabirleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hipotermi geçiren genci ilk müdahalesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesine götürerek tedavi altına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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