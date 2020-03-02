Gökçeada'da İdlib şehitleri için bayrak yürüyüşü

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için yüzlerce kişinin katılımıyla bir bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Gökçeada Belediyesi tarafından düzenlenen program, Anadolu Öğretmen Lisesi önünde başladı. Yüzlerce kişi ellerindeki ayyıldızlı bayraklarla Cumhuriyet Meydanına yürüdü. Cumhuriyet Meydanı’nda şehitler için dualar okundu. Programda bir konuşma yapan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, şehit düşen Mehmetçiklere Allah'tan rahmet dileyerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

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