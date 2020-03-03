Lapseki'de İdlib şehitleri için mevlid-i şerif okutuldu

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Suriye'nin İdlib şehrinde rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan askerler için mevlidi şerif okutuldu.

Merkez Gazi Süleyman Paşa Camii'nde yatsı namazına müteakip düzenlenen programda Mevlidi Şerif ve Kur'anı Kerim'den sureler okundu. İlçe Müftüsü İbrahim Sezgin cemaatle birlikte toplu dua yaptı. Kılınan yatsı namazının ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Şehitler anısına düzenlenen programda Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Ali Erdal, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Türken Altıngöz, idari amirler ve siyasiler de yer aldı.

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