Rus savaş gemisi, 2 Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi 2 Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e doğru yol aldı.

Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan ve saat 10.00 sıralarında ‘Dur Yolcu’ yazısı önlerine gelen Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı. Akdeniz’e doğru yol alan Rus savaş geçişine boğaz geçişi sırasında 2 Türk sahil güvenlik botu da refakat etti.

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