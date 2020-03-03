Düzensiz göçmenlerin yardım çağrısına Sahil Güvenlik koştu Sahil Güvenlik 42 düzensiz göçmeni kurtardı

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında batma tehlikesi geçiren 42 düzensiz göçmenin yardım çağrısına Sahil Güvenlik koştu. 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bulunan bir grup düzensiz göçmen batma tehlikesi ile karşı karşıya kalınca yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, lastik bot içerisinde bulunan Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 42 düzensiz göçmen Küçükkuyu limanına götürülerek insani yardımda bulunuldu.

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