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Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İHA

ABD Deniz Kuvvetlerine ait 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Deniz Kuvvetlerine ait 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Saat 17.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD güdümlü füze destroyeri, saat 18.30 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Ege Denizi'ne doğru yol alan Amerikan savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botları da eşlik etti.
Boğaz geçişi sırasında geminin üzerinde bulunan askerler dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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