Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

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İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 49 kaçak göçmen, Kadırga Burnu Sahili açıklarında Yunan sahil güvenliği tarafından Türk karasularına itildi. Yardım isteyen göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplere, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında bir grup göçmenin yardım istediği bildirildi. Hemen bölgeye giden ekipler, Yunanistan karasularına geçtikten sonra Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen lastik bottaki göçmenleri buldu. Afganistan uyruklu 49 göçmen, sahil güvenliğe ait bota alınıp, karaya çıkarıldı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2020-03-04 08:57:07



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