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ÇOMÜ Tıp Fakültesi, tıp eğitimi alanında akredite oldu

İHA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), kalite güvencesi süreçleri kapsamında ilk kez fakülte bazlı akreditasyon süreci çalışmasını tamamlandı.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi, tıp eğitimi alanında akredite oldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), kalite güvencesi süreçleri kapsamında ilk kez fakülte bazlı akreditasyon süreci çalışmasını tamamlandı.
Akreditasyon çalışmaları ilk olarak 2017 yılı güz döneminde başlayan ve 2019 yılında Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) akreditasyon başvurusu kabul edilen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi akreditasyon sürecini tamamlayarak akredite oldu.
Konuyla ilgili bilgi veren ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Demir; başvuru sürecini, süreç ile ilgili yapılan çalışmaları, akredite olmuş bir fakültenin kazanımlarını ve öğrencilerine kazandırdıkları mesleki faydaları ve Tıp Fakültesi’nin akredite olmasının üniversiteye ne gibi katkılarının olacağını anlattı. ÇOMÜ Tıp Fakültesinin 12 aylık bir süreçte incelenen ve onaylanan akreditasyon çalışmasında öncelikle yapılan çalışmaların aktarıldığı öz değerlendirme raporu sunulduğunu vurgulayan Demir, "Değerlendiriciler sonrasında ilgili birimde gerekli çalışmaları ve incelemeleri gerçekleştirdiler. Değerlendirmeler sonucunda akreditasyonunda ilk aşama tamamlanmış oldu. Akreditasyon aldıktan sonra sürdürülebilirlik kontrol edilmeye devam etmektedir. 6. yılın sonuna kadar her yıl rapor hazırlanır. 6. yılın sonunda artık rapor verilmez ve akreditasyon tamamlanmış olur. Biz akreditasyonu gelişim ve değişim için bir fırsat olarak gördük. Türkiye’de 101 tane Tıp Fakültesi var. 101 tane Tıp Fakültesi içerisinde bizim fakültemiz 35. sırada ve çiçeği burnunda akredite hale geldi. Faaliyet gösterdiği 12 yıllık süre bazında en hızlı akreditasyon onayı alan fakülteyiz. Bunun kurumumuza faydası daha iyi hekim yetiştirilmesi olacak. Gelecekte akredite olan bir fakülteden mezun olan hekimler daha donanımlı olacaklar" dedi.
Böylelikle ÇOMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü İngilizce öğretim programı, Harita Mühendisliği Bölümü birinci ve ikinci öğretim programları ve Tıp Fakültesi’nin Tıp Eğitimi Programları ile birlikte 4 programın akreditasyonu sağlanmış oldu. Kalite Güvencesi çalışmalarında; Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programlarının akreditasyon süreçleri de devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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