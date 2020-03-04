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Midilli´de göçmenlerin gergin bekleyişi sürüyor

DHA

Midilli´de göçmenlerin gergin bekleyişi sürüyor


Burak GEZENGüven USTA/MİDİLLİ (Yunanistan), (DHA)YUNANİSTAN´ın Midilli Adası´na ulaşan göçmenlerin, tutuldukları Moria Kampından ayrılıp, Atina'ya giden feribota binebilmek için dün sahilde gerçekleştirdikleri yürüyüş, bugün de akşam saatlerinde tekrarlandı. Düne göre daha küçük bir grup feribotun yakınında toplandı, polis kalabalığı, müdahale ederek dağıttı.
Türkiye´nin Ege Denizi sahillerinden bindikleri lastik botlar ile Yunanistan´ın Midilli Adası´na ulaşmayı başaran göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Midilli sahillerine çıkan göçmenler Yunan polisi tarafından toplanıp otobüslere bindirilerek Moria Kampına götürülüyor. Moria kampındaki göçmenlerin sayısı, Türkiye´den geçişlerin artması nedeniyle 25 bini bulmuş durumda. Ayrıca Midilli´ye ulaşarak kiraladıkları evlerde kalanlarla birlikte sayının 35 bini bulduğu ifade edildi. Ancak Moria Kampındaki koşulların iyi olmadığını belirten göçmenler ise, son günlerde Midilli Adası´nda ayaklanmış durumda. Dün bin kişilik bir grup iskelede toplanıp feribotun bağlı olduğu limana yürümüş ve polisin müdahalesiyle dağılmıştı. Bugün de akşam saatlerinde bu kez yaklaşık 200 kişilik grup liman kapısı önünde toplandı. Feribota binerek Atina´ya gitmek isteyen göçmenlere polis yeniden müdahale ederek uzaklaştırdı.
DHA EKİBİNİN ARACININ ÖNÜ KESİLDİ
İçerisinde DHA ve TRT ekibinin bulunduğu otomobil, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden lastik botlar ile Midilli'ye gelenlerin karaya ayak bastığı bölge olan Skala Sikamineas bölgesine hareket etti. Gazetecilerin içerisinde bulunduğu otomobil bir köyden geçerken, meydanda toplanmış olan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından önü kesilerek durduruldu. Hangi ülke vatandaşı oldukları sorulan gazetecilerin pasaportu alındı. Kalabalık otomobilin camlarını vurup, gazetecilere tepki gösterirken, kısa büre sonra olay yerine polis geldi. Polis ekibi pasopartlarını aldığı gazetecilerin kendilerini takip etmesini istedi. Götürüldükleri emniyette sorgulanan ve ifadeleri alınan gazeteciler, yaklaşık 4 saat süren işlemlerin ardından serbest bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZENGüven USTA
2020-03-04 19:20:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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