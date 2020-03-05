17 Burda AVM’den 8 Mart hatırası

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Çanakkale’yi ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ziyaretçilerini birbirinden eğlenceli fotoğraf alanları ile karşılıyor.

Çanakkalelilere her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen fotoğraf alanında oluşan eğlenceli ve keyifli etkinlikle ziyaretçilerini ağırlıyor. 8 Mart Pazar günü 15.0019.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikle ziyaretçiler, özel oluşturulan fotoğraf alanında birbirinden eğlenceli ve günün anlamını vurgulayan fotoğraflar çekerek unutulmaz bir gün geçirecekler.

17 Burda AVM, 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen fotoğraf etkinliğinde çekilen fotoğrafları anında baskılı şekilde 8 Mart hatırası olarak ziyaretçilerine hediye edecek.

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