Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE´nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün Bozcaada ilçesinde uyuşturucu madde imalatı, satışı yapan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 1 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda iş yerinde yapılan aramada 4 kök Hint keneviri ve kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda aparat ve düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-03-05 12:54:52
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