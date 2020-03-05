Çanakkale'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Çanakkale'deki toplu taşıma araçlarında genel hijyen maksadıyla dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında, özellikle salgın hastalıklara karşı mücadele etmek amacı ile yetkili firma personelleri tarafından ekolojik dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Yüksek seviyede dezenfeksiyon ile bakteriler, virüsler, mikroplar, mikroorganizmalar ve viral enfeksiyonlara karşı koruyucu maddeler içeren malzemeler kullanılarak toplu taşıma araçları dezenfekte edildi. Çanakkalelilerin sağlıklı bir şekilde ulaşım hizmetinden yararlanması amacı ile gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları, toplu taşımada kullanılan tüm araçlarda rutin bir şekilde sürdürülüyor.

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